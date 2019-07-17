Задержание подкинувших наркотики росгвардейцев попало на видео

В Петербурге были задержаны с поличным два сотрудника Росгвардии, сообщает издание Фонтанка.Ру.

Росгвардейцев с поличным поймали оперативники экономической полиции, когда подозреваемые брали деньги из тайника.

Незадолго до описанных событий 16-летний юноша набрал номер "112" и попросил о помощи: "Подкинули наркотики и требуют денег". Уже через час полицейские установили камеру напротив тайника, где подозреваемые должны были забрать выкуп.

Вечером, 16 июля, к условленному месту подошли сотрудники Росгвардии — 26-летний Никита Лаврентьев и 29-летний Александр Бойков — и были задержаны своими коллегами. В настоящее время они находятся под арестом.