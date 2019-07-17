После купания в море мужчину съели бактерии

Западные СМИ рассказали о 66-летнем американце, который после купания в море в прибрежном городе Дестин (штат Флорида) почувствовал себя плохо, а через день умер.

Накануне поездки на море Дейва Беннетта с семьей в этом месте девочка-подросток заразилась опасными бактериями, однако это не смутило желающих искупаться.

На следующий день у Беннетта резко поднялась температура, появился озноб и спазмы, передает РИА Новости. Он с женой вернулся в родной город и пошел к врачам.

Медики обнаружили на спине у мужчины черное пятно. Капельница с антибиотиками не помогала: воспаление продолжало увеличиваться, а в реанимации обнаружилось, что его кровь окислилась.

Спасти пациента не удалось. После вскрытия у него в крови обнаружили смертоносные бактерии вибрионы – они и привели к заражению крови на фоне ослабленного иммунитета, пишет Metro.