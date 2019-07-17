Минздрав предлагает запретить продажу алкоголя и табака в спальных районах

Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в беседе с ТАСС заявил о том, что снижению потребления алкоголя может способствовать запрет на продажу спиртного в так называемых магазинах "шаговой доступности".

Речь идет о маленьких магазинах в жилых районах и непосредственно в домах, где продаются алкоголь и табак.

"Мы полагаем, что это крайне неправильно, потому что это шаговая доступность к алкоголю и табаку", – отметил Брюн.

По его словам, "все распивается тут же во дворах на детских площадках, среди детей, и подается соответствующий пример поведения".

Запрет на продажу алкоголя и табака в таких маленьких магазинах, сказал внештатный нарколог Минздрава, позволит снизить потребление среди "неустойчивых потребителей".

Продавать эту продукцию предлагается в крупных алкомаркетах.

При этом Брюн отметил, что проблемой при реализации этого предложения могут стать крупные сетевые магазины, которые также зачастую располагаются на первых этажах жилых домов.

"Понятно, что с крупными сетевыми магазинами трудно бороться", — признал нарколог, но выразил уверенность, что данный принцип "должен соблюдаться везде".