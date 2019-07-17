Новости Общество

Все видео этой рубрики
17 июля 201916:54

Минздрав предлагает запретить продажу алкоголя и табака в спальных районах

Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в беседе с ТАСС заявил о том, что снижению потребления алкоголя может способствовать запрет на продажу спиртного в так называемых магазинах "шаговой доступности".

Речь идет о маленьких магазинах в жилых районах и непосредственно в домах, где продаются алкоголь и табак.

"Мы полагаем, что это крайне неправильно, потому что это шаговая доступность к алкоголю и табаку", – отметил Брюн.

По его словам, "все распивается тут же во дворах на детских площадках, среди детей, и подается соответствующий пример поведения".

Запрет на продажу алкоголя и табака в таких маленьких магазинах, сказал внештатный нарколог Минздрава, позволит снизить потребление среди "неустойчивых потребителей".

Продавать эту продукцию предлагается в крупных алкомаркетах.

При этом Брюн отметил, что проблемой при реализации этого предложения могут стать крупные сетевые магазины, которые также зачастую располагаются на первых этажах жилых домов.

"Понятно, что с крупными сетевыми магазинами трудно бороться", — признал нарколог, но выразил уверенность, что данный принцип "должен соблюдаться везде".

Сейчас

17:07

Суд продлил арест всем 24 украинским морякам

16:45

Москву заливает второй день подряд

16:39

Минздрав предлагает запретить продажу алкоголя и табака в спальных районах

15:45

Путин и Лукашенко побывали на службе в Валаамском монастыре

15:06

В Кремле прокомментировали статью спикера Госдумы

14:39

Американский истребитель аварийно сел в Польше

14:33

Мосгоризбирком выявил у кандидатов 340 подписей умерших людей

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Минздрав предлагает запретить продажу алкоголя и табака в спальных районах

Минздрав предлагает запретить продажу алкоголя и табака в спальных районах

21 минута назад
Катастрофа MH17: СБУ рассказала о водителе, перевозившем "Бук"

Катастрофа MH17: СБУ рассказала о водителе, перевозившем "Бук"

49 минут назад
Мамаев и Кокорин в белгородской колонии попали в "блатной" отряд

Мамаев и Кокорин в белгородской колонии попали в "блатной" отряд

30 минут назад
Дело о разбое: явки с повинной подписали трое ФСБшников из семи

Дело о разбое: явки с повинной подписали трое ФСБшников из семи

45 минут назад
Путин и Лукашенко побывали на службе в Валаамском монастыре

Путин и Лукашенко побывали на службе в Валаамском монастыре

1 час назад
Москву заливает второй день подряд

Москву заливает второй день подряд

21 минута назад
Адская "библиотека": в аэропорту Мариуполя существовала тайная тюрьма СБУ

Адская "библиотека": в аэропорту Мариуполя существовала тайная тюрьма СБУ

4 часа назад
Это не в голове: раскрыты объективные предпосылки анорексии

Это не в голове: раскрыты объективные предпосылки анорексии

1 час назад
Полиция задержала женщину за лекарство, необходимое ее больному ребенку

Полиция задержала женщину за лекарство, необходимое ее больному ребенку

52 минуты назад
Это тема для дискуссии: в Кремле прокомментировали статью спикера Госдумы

Это тема для дискуссии: в Кремле прокомментировали статью спикера Госдумы

1 час назад
Любовь и эпатаж: феминистку Марию Арбатову усмирил индийский раджа

Любовь и эпатаж: феминистку Марию Арбатову усмирил индийский раджа

2 часа назад
Мертвые души: Мосгоризбирком нашел у кандидатов 340 подписей умерших людей

Мертвые души: Мосгоризбирком нашел у кандидатов 340 подписей умерших людей

2 часа назад
Маньяки впадают в депрессию: чем опасна плохая погода

Маньяки впадают в депрессию: чем опасна плохая погода

2 часа назад
Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство

15.07.2019 10:25
Профессию Бориса Стругацкого заверили справкой Союза писателей Петербурга

Профессию Бориса Стругацкого заверили справкой Союза писателей Петербурга

19 минут назад
Почему Альцгеймер "любит" женщин больше, чем мужчин

Почему Альцгеймер "любит" женщин больше, чем мужчин

23 минуты назад
"ВКонтакте" тестирует сервис знакомств

"ВКонтакте" тестирует сервис знакомств

28 минут назад
Найден актер на роль Элвиса Пресли для нового музыкального байопика

Найден актер на роль Элвиса Пресли для нового музыкального байопика

39 минут назад
Угон автомобиля спас женщину от изнасилования в Башкирии

Угон автомобиля спас женщину от изнасилования в Башкирии

1 час назад
Топ-10 самых продаваемых электромобилей 2019 года

Топ-10 самых продаваемых электромобилей 2019 года

1 час назад
Убийца матери и бабушки предстанет перед судом в Севастополе

Убийца матери и бабушки предстанет перед судом в Севастополе

1 час назад
Образцы трёх будущих iPhone показали на видео

Образцы трёх будущих iPhone показали на видео

1 час назад
Вышел первый трейлер "Обители"

Вышел первый трейлер "Обители"

1 час назад
КС Испании аннулировал каталонскую декларацию об упразднении монархии

КС Испании аннулировал каталонскую декларацию об упразднении монархии

2 часа назад
В приложении "Моя Планета" теперь тысяча часов познавательного контента

В приложении "Моя Планета" теперь тысяча часов познавательного контента

2 часа назад
Сотрудники аэропорта в Волгограде почти год воровали вещи пассажиров. Видео

Сотрудники аэропорта в Волгограде почти год воровали вещи пассажиров. Видео

2 часа назад
Светлана Ромашина снова стала чемпионкой мира

Светлана Ромашина снова стала чемпионкой мира

3 часа назад
Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney

Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney

3 часа назад
Sonata-стайл: появились первые фото обновленного Hyundai Solaris

Sonata-стайл: появились первые фото обновленного Hyundai Solaris

3 часа назад
Не вино и не газировка: назван самый вредный для зубов напиток

Не вино и не газировка: назван самый вредный для зубов напиток

3 часа назад
Крылатые муравьи, наводнившие столицу, исчезнут через несколько дней

Крылатые муравьи, наводнившие столицу, исчезнут через несколько дней

3 часа назад
Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"

Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"

3 часа назад
Нетрезвый житель Иркутска покатался на крыше пикапа, упал и умер

Нетрезвый житель Иркутска покатался на крыше пикапа, упал и умер

3 часа назад
13 из 24 украинских моряков продлили арест

13 из 24 украинских моряков продлили арест

3 часа назад
В Клину воры попали в объективы камер, которые пытались украсть

В Клину воры попали в объективы камер, которые пытались украсть

4 часа назад
МИД РФ: сообщения о том, что Россия не выдает визы американским учителям - откровенная ложь

МИД РФ: сообщения о том, что Россия не выдает визы американским учителям - откровенная ложь

4 часа назад
Иван Голунов вызван в Следственный комитет

Иван Голунов вызван в Следственный комитет

4 часа назад
Торговец роскошью обошел Гейтса на миллиард в рейтинге Bloomberg

Торговец роскошью обошел Гейтса на миллиард в рейтинге Bloomberg

4 часа назад
Премьер Малайзии: "Боинг" сбила ракета, но неизвестно чья

Премьер Малайзии: "Боинг" сбила ракета, но неизвестно чья

4 часа назад
В селе под Ставрополем потекли розовые ручьи с отходами

В селе под Ставрополем потекли розовые ручьи с отходами

4 часа назад
Что почем? Все универсалы, которые можно купить в России

Что почем? Все универсалы, которые можно купить в России

5 часов назад
В современной ДНК нашли следы двух неизвестных науке человеческих видов

В современной ДНК нашли следы двух неизвестных науке человеческих видов

5 часов назад
Решение принято: Toyota отправляется на Луну

Решение принято: Toyota отправляется на Луну

5 часов назад
"Учись варить борщ": из-за развода Шейк и Купера Леди Гагу атаковали тролли

"Учись варить борщ": из-за развода Шейк и Купера Леди Гагу атаковали тролли

5 часов назад
Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"

Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"

5 часов назад
В доклад НАТО случайно попал список ядерных баз США в Европе

В доклад НАТО случайно попал список ядерных баз США в Европе

6 часов назад
Назван самый плохой день для рубля

Назван самый плохой день для рубля

6 часов назад
Отрекшийся монарх Малайзии развелся с российской королевой красоты

Отрекшийся монарх Малайзии развелся с российской королевой красоты

6 часов назад
Россиян обвинили во взрывах на салюте в Минске

Россиян обвинили во взрывах на салюте в Минске

7 часов назад
Цены на нефть рухнули на фоне готовности Ирана к переговорам с США

Цены на нефть рухнули на фоне готовности Ирана к переговорам с США

11 часов назад