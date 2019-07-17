Москву заливает второй день подряд

Ливень начался в Москве, затяжные дожди обрушиваются на Москву второй день подряд, передает РИА Новости.

По информации представителя центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, сильный дождь в российской столице продлится вплоть до полуночи​​​. По расчетам синоптика, 17 июля в Москве может выпасть до одной пятой от месячной нормы осадков. Кроме того, ожидаются грозы и порывистый ветер.

Эту информацию подтвердили в столичном главке МЧС, уточнив, что сила ветра может достигать 15 метров в секунду и порекомендовали жителям и гостям Москвы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Что касается водителей, то им в МЧС посоветовали соблюдать скоростной режим и дистанцию.