На пляже в Австралии обнаружено послание в бутылке, отправленное 50 лет назад

Мужчина с ребенком нашли письмо в бутылке, выброшенное за борт 50 лет назад, на пляже в Австралии. Об этом со ссылкой на телеканал ABC сообщает РИА Новости.

Послание было обнаружено австралийской семьей во время рыбалки​​​ на побережье полуострова Эйр.

Автор письма называет себя Полом Гилмором. На момент написания ему было 13 лет, из Англии он направлялся в австралийский Мельбурн. Вероятно, британский подросток выбросил бутылку в море с корабля, перевозившего мигрантов в Австралию в 1969 году.

На письмо первым наткнулся 9-летний Джиа Эллиот. Бутылку пришлось разбить, чтобы прочитать письмо.

К поиску автора послания подключились пользователи социальных сетей и журналисты. Сейчас Полу Гилмору должно быть уже 63 года.