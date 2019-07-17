Момент обрушения башенного крана в Китае попал на видео

Жители одного из районов города Далянь в провинции Ляонин, расположенной в северо-восточной части Китая, стали свидетелями инцидента на стройплощадке, где буквально "сложился", а после – и вовсе рухнул кран.

Момент ЧП, произошедшего в минувший вторник, 16 июля, попал в объектив регистратора очевидца.

Часть металлических конструкций упала на улицу, подмяв под себя ограждение, и приземлившись в опасной близости от пешеходов и автомобилей.

По предварительным данным, единственным пострадавших оказался крановщик, доставленный в больницу с травмами различной степени тяжести.