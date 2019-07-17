Крушение контейнеровоза в Индонезии попало на видео

В индонезийском порту панамский контейнеровоз Soul of Luck врезался в подъемный кран. Помимо него было повреждено небольшое судно, три грузовика и 14 контейнеров.

Инцидент произошел в Семаранге еще 14 июля, причина крушения еще не озвучена. Руководство порта пообещало провести всестороннюю проверку и сообщило, что в результате происшествия никто не пострадал, а последствия аварии были устранены в течение нескольких часов.