Суд продлил арест всем 24 украинским морякам

Лефортовский суд Москвы до конца октября оставил под стражей 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе осенью 2018 года.

Заседания по просьбе прокуроров проходили в закрытом режиме, передает "Россия 24".

Поддержать моряков в Лефортовский суд столицы приехали их родственники, украинские и европейские дипломаты, а также уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает "Интерфакс".

Украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, были задержаны российскими пограничниками в районе Керченского пролива.

На кораблях находились 24 человека, среди них двое — сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), а также (по сведениям ФСБ России) готовые к использованию артиллерийские орудия.