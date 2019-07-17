Это реальный ад: бывшие узники рассказали о тайной тюрьме СБУ в Мариуполе

Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в аэропорту украинского города Мариуполь. Журналистское расследование провело агентство РИА Новости. Бывшие заключенные и сотрудники тюрьмы, которую негласно называют "библиотекой", рассказали, что принадлежит она батальону "Азов" (запрещен в РФ) и существует при покровительстве СБУ.

Белый коридор, пластиковые двери. Картинка будничная, словно изнанка торгового центра, если не считать людей в масках. Так выглядит изнутри тайная украинская тюрьма в аэропорту Мариуполя. Она же — "библиотека". Для тех, кто был там "книгой", это настоящая обитель зла.

- Это ад, это реальный ад, это место смерти.

В этом аду Татьяна Ганжа провела 10 суток. Задержали ее осенью 2014 года за участие в акциях протеста в Мариуполе. В черных списках батальона "Азов" (запрещен в России) она фигурировала как сепаратистка, в чем ее и заставляли сознаться под пытками.

"Лишний раз боялась в туалет проситься, потому что только слово скажу, начинали избивать", — вспоминает Татьяна Ганжа.

Сейчас Татьяна живет в Донецке в одном из общежитий для беженцев с украинской территории. Ее дом в Мариуполе разграбил "Азов". Истории тех, кто подвергся истязаниям, записали журналисты агентства РИА Новости. Собрали только факты о тайных тюрьмах на Украине.

"Они хотят какой-то справедливости, чтобы их мучители были наказаны. Многие охотно рассказывают, показывают документы и медицинские освидетельствования, шрамы", — говорит Владимир, стрингер РИА Новости.

Долгое время были лишь косвенные доказательства существования так называемой "библиотеки". Весной этого года бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал и доказал, что она действительно есть, потому что сам там побывал.

"Это "библиотека", а тех, кто там находился, называли "книгами". Люди там просто теряли сознание даже от самого нахождения в этих камерах. Допрашивали людей здесь же в технических помещениях — в бойлерной, в кладовках. Если там не сделали ремонт, то кровь в бетон впиталась", — рассказывает Василий Прозоров, бывший сотрудник Службы безопасности Украины.

Под тюрьму приспособили один из терминалов аэропорта, только летом и осенью 2014 года через нее прошли более 300 человек. Двое за это время умерли. Очевидцы рассказывают, что сейчас жертв намного больше. Ольга Селецкая ищет на фотографиях знакомые лица, многих узнает, но где эти люди сейчас — не знает.

"Вот этого парня тоже помню. Как зовут, не могу вспомнить, но лицо знакомое", — говорит Ольга Селецкая.

Журналистка из Донецка Елена Блоха оказалась в тюрьме вместе с сыном. По дороге в Крым ее задержали наемники. В застенках она провела 90 дней.

"Когда мы с сыном оказались на свободе, когда мы об этом вспоминали, он мне рассказывал, что в той камере, куда его поместила, было еще 8 мужчин. Все эти мужчины были избиты, и не просто избиты — были поломаны руки, ноги, у одного из них, он говорил, торчали ребра поломанные", — рассказывает Елена Блоха.

По некоторым данным, подобных тюрем больше двадцати. Находятся они на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей, в Харьковской и Днепропетровской областях. И то, что там происходит, неоднократно попадало в сферу внимания Мониторинговой миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине. Но не наказан никто. Сам факт существования пыточных официальный Киев не признает.

"На самом деле, информация об этих тюрьмах, о преступлениях, совершенных в этих тюрьмах, это своего рода тест для новой власти на Украине, сможет она найти в себе силы и признать этот факт, или нет? Это вопрос времени — факт в том, что тайной эта информация уже не останется", — говорит Александр Казаков, директор Центра изучения Донбасса и Украины.

Пока миссией ООН официально задокументированы лишь 16 случаев похищений и допросов, а прямо говоря — пыток людей на территории аэропорта Мариуполя. Но, по словам свидетелей, счет идет на тысячи, поскольку пресловутая "библиотека" не одна в своем роде. И закрывать глаза на это — тоже преступление.