Тема:
Ситуация на Украине 20 минут назад
Это реальный ад: бывшие узники рассказали о тайной тюрьме СБУ в Мариуполе
Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в аэропорту украинского города Мариуполь. Журналистское расследование провело агентство РИА Новости. Бывшие заключенные и сотрудники тюрьмы, которую негласно называют "библиотекой", рассказали, что принадлежит она батальону "Азов" (запрещен в РФ) и существует при покровительстве СБУ.
Белый коридор, пластиковые двери. Картинка будничная, словно изнанка торгового центра, если не считать людей в масках. Так выглядит изнутри тайная украинская тюрьма в аэропорту Мариуполя. Она же — "библиотека". Для тех, кто был там "книгой", это настоящая обитель зла.
- Это ад, это реальный ад, это место смерти.
В этом аду Татьяна Ганжа провела 10 суток. Задержали ее осенью 2014 года за участие в акциях протеста в Мариуполе. В черных списках батальона "Азов" (запрещен в России) она фигурировала как сепаратистка, в чем ее и заставляли сознаться под пытками.
"Лишний раз боялась в туалет проситься, потому что только слово скажу, начинали избивать", — вспоминает Татьяна Ганжа.
Сейчас Татьяна живет в Донецке в одном из общежитий для беженцев с украинской территории. Ее дом в Мариуполе разграбил "Азов". Истории тех, кто подвергся истязаниям, записали журналисты агентства РИА Новости. Собрали только факты о тайных тюрьмах на Украине.
"Они хотят какой-то справедливости, чтобы их мучители были наказаны. Многие охотно рассказывают, показывают документы и медицинские освидетельствования, шрамы", — говорит Владимир, стрингер РИА Новости.
Долгое время были лишь косвенные доказательства существования так называемой "библиотеки". Весной этого года бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал и доказал, что она действительно есть, потому что сам там побывал.
"Это "библиотека", а тех, кто там находился, называли "книгами". Люди там просто теряли сознание даже от самого нахождения в этих камерах. Допрашивали людей здесь же в технических помещениях — в бойлерной, в кладовках. Если там не сделали ремонт, то кровь в бетон впиталась", — рассказывает Василий Прозоров, бывший сотрудник Службы безопасности Украины.
Под тюрьму приспособили один из терминалов аэропорта, только летом и осенью 2014 года через нее прошли более 300 человек. Двое за это время умерли. Очевидцы рассказывают, что сейчас жертв намного больше. Ольга Селецкая ищет на фотографиях знакомые лица, многих узнает, но где эти люди сейчас — не знает.
"Вот этого парня тоже помню. Как зовут, не могу вспомнить, но лицо знакомое", — говорит Ольга Селецкая.
Журналистка из Донецка Елена Блоха оказалась в тюрьме вместе с сыном. По дороге в Крым ее задержали наемники. В застенках она провела 90 дней.
"Когда мы с сыном оказались на свободе, когда мы об этом вспоминали, он мне рассказывал, что в той камере, куда его поместила, было еще 8 мужчин. Все эти мужчины были избиты, и не просто избиты — были поломаны руки, ноги, у одного из них, он говорил, торчали ребра поломанные", — рассказывает Елена Блоха.
По некоторым данным, подобных тюрем больше двадцати. Находятся они на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей, в Харьковской и Днепропетровской областях. И то, что там происходит, неоднократно попадало в сферу внимания Мониторинговой миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине. Но не наказан никто. Сам факт существования пыточных официальный Киев не признает.
"На самом деле, информация об этих тюрьмах, о преступлениях, совершенных в этих тюрьмах, это своего рода тест для новой власти на Украине, сможет она найти в себе силы и признать этот факт, или нет? Это вопрос времени — факт в том, что тайной эта информация уже не останется", — говорит Александр Казаков, директор Центра изучения Донбасса и Украины.
Пока миссией ООН официально задокументированы лишь 16 случаев похищений и допросов, а прямо говоря — пыток людей на территории аэропорта Мариуполя. Но, по словам свидетелей, счет идет на тысячи, поскольку пресловутая "библиотека" не одна в своем роде. И закрывать глаза на это — тоже преступление.
Ранее по теме
-
Зеленский поскандалил с чиновниками "бандитского города"20 минут назад
-
Адская "библиотека": в аэропорту Мариуполя существовала тайная тюрьма СБУ5 часов назад
-
Тема номер один в Италии: украинцы покушались на Сальвини, Ярош грозит местью20 часов назад
-
Кто причастен к покушению на Сальвини?20 часов назад
-
Меркель и Зеленский по телефону обсудили Донбасс, Минские договоренности и транзит газа21 час назад
-
Покушение на Сальвини и фейк-ньюс: американские СМИ снова во всем обвинили Россию22 часа назад
Сейчас
Путин подписал указ об упрощенном российском гражданстве для жителей Донбасса
Картина дня
-
Назван самый плохой день для рубля
- Суд продлил арест всем 24 украинским морякам
- Россиян обвинили во взрывах на салюте в Минске
- Зеленский поскандалил с чиновниками "бандитского города"
- Минздрав предлагает запретить продажу алкоголя и табака в спальных районах
Самое читаемое
-
Девушка умерла после массажа лица
- Известный музыкант найден мертвым на улице в Москве
- Влюбленных сожгли заживо, но перед смертью девушка успела дать показания
- Роман Жуков объявил войну бывшей жене из-за шестерых детей
- Самолет ушел в штопор и упал носом вниз. Видео
Телеканал "Россия"
-
Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене
- "Соскочить непросто": Диана Арбенина впервые раскрыла тайны прошлого
- "Сиделка". Смотрите захватывающий сериал! С понедельника в 21.00
- Молодой муж бросил певицу Лолиту
Вести.Экономика
-
Цены на нефть рухнули на фоне готовности Ирана к переговорам с США
- США и Израиль наращивают военное сотрудничество
- Выступление представителя Facebook в сенате обвалило рынок криптовалют
- Военное сотрудничество Турции и России стало головной болью для США и ЕС
- Минфин РФ попытается прервать серию неудачных размещений ОФЗ
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- Samsung Galaxy Note10: официальные фото
- Вирус "Агент Смит" подменяет WhatsApp и другие приложения
- Huawei пытается скупать российские технологии
- IBM патентует смарт-часы, превращающиеся в планшет
Авто.Вести.Ru
-
Простые вопросы: превышение скорости на 1 км/ч - это нарушение ПДД или нет?
- Появились первые фото обновленного Hyundai Solaris
- Что почем? Все универсалы, которые еще можно купить в России
- УАЗ показал первое фото "Патриота" с автоматом (а мы нашли и кое-что еще)
- Автомобили ценой от 3 до 4 млн рублей: топ-10 по выбору россиян
Недвижимость
-
Что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии
- Чиновник продал дом вместе с людьми
- Россияне назвали лучшие страны для фриланса
- ИКЕА придумала шрифт из диванов
- Получить наследство стало проще
- Какое отопление выбрать для дачи
Вести.Медицина
-
Продукты с сахарозаменителем убивают собак
- Детокс, похудение и красивая кожа: 7 мифов и фактов о воде
- Слабительное может быть небезопасно для психики
- От коктейлей и пива на пляже лучше отказаться — и вот почему
- Берегите голову: неожиданная опасность лета, о которой стоит знать
Вести в 20.00
-
Ассанжу приписали новый грех
- Скифское золото осталось бесхозным
- Смерть от массажа
- "Шелковый путь" лег под колеса КамАЗов
Вести-Москва
-
Российские пользователи "Инстаграма" вступились за Ирину Шейк
- В Клину воры попали в объективы камер, которые пытались украсть
- Река превратилась в сточную канаву: в Подольске назревает экологическая катастрофа
- Крылатые муравьи, наводнившие столицу, исчезнут через несколько дней
- Фестиваль "Русская опера у стен монастыря" открылся "Мазепой" у Коломенского кремля
- Сальмонеллез на обед: массовое отравление в бизнес-центрах
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Их нравы: 7 жутких ритуалов разных народов
- Ученые: мозг убийц заметно отличается от мозга других людей
- Мучают ночные кошмары? Возможно вы слишком много спите
- Найдена связь между типом фигуры женщины и ее болезнями
- Пять самых известных космических пришельцев, посетивших Землю
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Павел Лунгин отмечает 70-летие
- Вспоминая Елену Образцову...
- В Сочи наградили победителей конкурса молодых музыкантов "Созвездие"
- Неизвестный Кубрик. В Лондоне обнаружили наброски киносценариев
Москва 24
-
Девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть
- "Не полезно и неправильно": депутат – о возврате алкоэнергетиков на прилавки
- Пролет мимо Грузии: как вернуть деньги за билет и куда ехать отдыхать
- Как продолжать тренироваться, если уехал на дачу: советы от фитнес-эксперта
- Полиция приглашает на службу супергеройским роликом