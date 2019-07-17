В Москве возбудили дело о воспитании усыновленных мальчиков гомосексуальной парой

В Москве против сотрудников социальной защиты возбуждено уголовное дело о халатности из-за воспитания двух детей однополой парой.

По данным следствия, с 2010 года мужчина воспитывает двух малолетних усыновленных мальчиков в условиях совместного проживания с другим мужчиной. При этом он мог пропагандировать нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях. Также усыновленные дети могли быть подвержены нанесению вреда их здоровью, нравственному и духовному развитию, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

Следствие полагает, что сотрудники социальной защиты могли знать о сложившейся в данной семье ситуации, но при этом не предпринимали надлежащих мер по защите несовершеннолетних.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.

В 2013 году президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому запрещается гей-пропаганда среди детей. За нарушение закона россиянам грозит штраф до пяти тысяч рублей, должностным лицам — до пятидесяти тысяч, юридическим — до миллиона. Более суровое наказание ожидает тех, кто занимается гей-пропагандой с применением СМИ или интернета.

Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что в России права ЛГБТ-сообщества никто не ущемляет. В последний раз данная тема была поднята в связи с интервью российского лидера изданию Financial Times. Владимир Путин отметил, что запрет гей-пропаганды направлен, в первую очередь, на защиту детей. По словам президента, человеку нужно дать вырасти, стать взрослым, а уже потом решить, кто он такой.