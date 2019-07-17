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17 июля 201917:51 Андрей Архипов

Уголовные дела Порошенко растут, как грибы

EPA

Ещё пару дней назад их было 8, а сегодня уже 11 и это только на Украине и только те о которых известно Государственному бюро расследований (ГБР).

Главный “гэбэшник” Украины Роман Труба сообщил, что бывший президент не явился на допрос, который был ему назначен на 17 июля. Очередная попытка будет совершена после 21 числа, то есть после того, как пройдут выборы в Верховную Раду, рассказал Труба.

По всем делам Порошенко проходит либо как подозреваемый, либо как свидетель, и иногда не один, а вместе с другими чиновниками, которым вменяются и легализация доходов и вмешательство в дела судей.

Кроме того Порошенко и людей из его прежнего окружения подозревают в госизмене, захвате власти и превышении должностных полномочий.  Эти обвинения содержатся в исках Андрея Портнов — главы администрации Виктора Януковича, бывшего президентом Украины до Петра Порошенко.

Труба уже заявлял, что если Порошенко продолжит игнорировать вызовы на допрос, то к следователям его можно доставить и в принудительном порядке. Чтобы не допустить такого развития событий накануне выборов в Раду, Порошенко в качестве лидера своей переименованной партии “Европейская солидарность”, отправился в Страсбург .

В пресс-службе партии сообщили, что им ничего не известно о повестках от правоохранительных органов и поездка в Европу нацелена на укрепление солидарности.

Правда в Европарламенте не удалось найти кого-либо, кто приглашал на переговоры Порошенко или хотя бы знал о его приезде, так что, вероятно бывший украинский президент решил сделать для многих сюрприз.

Захотят ли в Европе солидаризироваться с фигурантом уголовных дел — большой вопрос, но вот лукавство представителей партии Порошенко очевидно.

В пресс-службе попросту не могли не знать о существовании запросов следователей. Свидетельством тому служит поведение толпы, которая пару дней назад едва не разгромила здание ГБР Украины.

Как сообщила та же пресс-служба “Европейской солидарности” к стенам ГБР пришли “общественные деятели”, среди которых были “добровольцы, волонтёры и военные запаса”. Поначалу они требовали отставки Романа Трубы, стоя на улице, а затем перешли к более решительным действиям.

“Общественные деятели” проникли в здание с помощью огнетушителей, заблокировали выходы и более решительно настаивали на прекращении уголовных дел в отношении своего лидера.

Судить Порошенко за его преступления хотят не только в самой Украине, но и за её пределами. Признать бывшего президента Украины международным преступником за его действия против народов Донбасса и Крыма следует по мнению депутата Госдумы РФ Михаила Шеремета.

“Порошенко должен, в том числе, ответить за войну в Донбассе, диверсии и блокады Крыма, провокацию в Керченском проливе", — считает депутат ГД от Крыма.

Не приходится сомневаться, что партия Порошенко наберёт необходимые проценты голосов для формирования фракции в Раде, но вот позволит ли депутатский мандат Петру Алексеевичу и дальше бегать от следователей? Или бегать придётся дальше, чем в Европу.

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