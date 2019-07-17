Пробки в воде: ливень в час пик остановил Москву

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы прогнозирует осложнение обстановки в Москве вечером 17 июля из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщается в Twitter ведомства.

Никогда такого не было и вот опять — гроза в вечерний час пик. Это значит, что на дорогах будет плотно и медленно.



Будьте осторожны! Держите дистанцию и обязательно притормаживайте перед пешеходными переходами — в дождь видимость ухудшается, а тормозной пусть становится длиннее pic.twitter.com/5k2RAaLJgB — ЦОДД (@gucodd) 17 июля 2019 г.

Отмечается, что в вечерний час-пик ожидается гроза, а, следовательно, движение на столичных дорогах будет сильно затруднено. Водителям рекомендуется держать интервал и притормаживать перед пешеходными переходами, поскольку в дождь видимость ухудшается, а тормозной пусть становится длиннее.

ЦОДД также информирует, что движение в обе стороны под Бутырским путепроводом встало из-за того, что, проезжая часть затоплена ливнем. Рекомендуется объезжать затор по Дмитровскому шоссе.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Москвы, проблемы с движением наблюдаются и на самом Дмитровском шоссе – в районе путепровода Руставели на севере столицы – в результате подтопления. Туда направлены экстренные службы.

Согласно же данным Яндекс.Пробки самый крупный затор в столице наблюдается на внутренней стороне МКАД – от Белой Дачи до Варшавского шоссе, длиной более 19 километров.

Ранее сообщалось о том, что ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС сообщил, что сильный ливень в городе продлится вплоть до полуночи​​​. Синоптик подчеркнул, что 17 июля в Москве может выпасть до одной пятой от месячной нормы осадков. Кроме того, местами возможны грозы и порывистый ветер.