"Спартак", "Зенит" и ЦСКА – самые популярные клубы по запросам в Яндексе

Ежедневно и круглосуточно поклонники спорта ищут информацию об известных спортсменах и командах в поисковиках по всему миру. В России самый популярный вид спорта – футбол и, как сообщает Яндекс.Ru, больше всего запросов в этой дисциплине относится к московскому "Спартаку".

Яндекс опубликовал даже карту российских регионов, на которой показано, где и сколько поисковых запросов сделано по названию той или иной команды. В большинстве российских краев и областей победил "Спартак". На втором месте "Зенит", столичный ЦСКА стал третьим.

В шестерку самых популярных клубов российской премьер-лиги вошли также "Краснодар", грозненский "Ахмат" и "Ростов". Практически все команды победили по числу запросов в своем регионе – "Зенит" в Санкт-Петербурге, например, "Ахмат" в Чечне или "Анжи" в Дагестане.

Интересно, что ни разу на карте России не были показаны два столичных клуба – чемпион сезона-2018 и обладатель Кубка-2019 "Локомотива" и "Динамо", которые выступают в премьер-лиге, но не были столь популярны, чтобы одержать победу по числу запросов хотя бы в одном из российских регионов.