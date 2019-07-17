Новейшая система ПВО может появиться в войсках уже в 2020 году

Перспективная зенитная ракетная система С-500 может начать поступать в российские вооруженные силы с 2020 года. Составные элементы ЗРС успешно прошли заводские испытания, тестовые пуски также подтвердили эффективность системы, рассказал агентству "Интерфакс" вице-премьер Юрий Борисов.

С-500 – система гибкая, добавил чиновник, ее можно адаптировать к самым разным условиям.

Ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью телеканалу "Россия" рассказал, что производство С-500 уже началось. Однако на что способна новая зенитная ракетная система, сказать пока сложно. В некоторых СМИ появилась информация, будто ЗРС может достать воздушную цель на расстоянии до 480 километров.