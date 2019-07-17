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17 июля 201919:05

Вести.Ru и ВКонтакте запустили совместный спецпроект

Вести.Ru и социальная сеть ВКонтакте запустили совместный информационно-развлекательный проект. Каждую неделю пользователям ВКонтакте предлагается опрос, по итогам которого редакция соцсетей Вестей готовит инфографику. Ознакомиться с результатами опросов вы можете в нашей группе.

Первый опрос в рамках сотрудничества с соцсетью был посвящен животрепещущей теме свиданий. Оказалось, что большая часть подписчиков предпочитает бюджетный вариант для свидания: 25% опрошенных с удовольствием прогулялись бы в парке со своими спутниками, еще 23% готовы потратится на кино и кафе. Проголосовало 2 346 человек, каждый из ответивших мог выбрать только один вариант.

 

Во втором опросе мы узнали, что люди делают в социальных сетях. Результаты оказались интересными: 70% проголосовавших следят за новостями. Второй по популярности ответ – "читаю". Третье и четвертое место с одинаковым к-вом проголосовавших набрали варианты "слушаю музыку" и "общаюсь с друзьями". Всего проголосовало 3359 человек, каждый из респондентов мог выбрать несколько вариантов ответа.

 

Следующее голосование мы приурочили к Международному дню дружбы. Голосуйте в группе Вестей.Ru во ВКонтакте

 

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