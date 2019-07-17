Дочь наркобарона Коротышки выпустила коллекцию одежды в честь отца

Дочь наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по кличке Коротышка запустила линию одежды и аксессуаров с именем отца.

Алехандрина Гусман представила дизайн одежды со словом Chapo, что означает Коротышка, сообщает РИА Новости со ссылкой на мексиканскую газету El Siglo de Torreón. Отец Алехандрины занимал 701 место в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.

Ценники коллекции Гусман-младшей начинаются от 37 долларов США и доходят до 788 долларов. Для начала продаж выбран удачный момент – Хоакин Гусман осужден на пожизненный срок. Права на распространение бренда с образом Коротышки получила одна из компаний города Гвадалахары. Это символично: в одноименном наркокартеле мафиози начинал свою "карьеру".



Власти Мексики пока не дали комментариев о данном бизнес-проекте.

Хоакин Гусман был передан властям США в январе 2017 года. Обвинения против него выдвинули несколько штатов: Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс, Нью-Йорк. Коротышку обвинили в поставках кокаина в США, незаконном владении оружием и организации убийств. Сам мафиози в суде не признал вину в управлении одним из самых крупных в мире наркокартелей "Синалоа".

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что приговор мафиозному дону – это урок для потенциальных наркоторговцев.