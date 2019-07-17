Замок Ласточкино гнездо ждет масштабная реконструкция

В Крыму готовят проект по спасению замка Ласточкино гнездо в Ялте. Он был построен в 1912 году на отвесной 40-метровой скале Аврора

На разработку научно-проектной документации по проведению противоаварийных работ власти республики готовы потратить 79,45 миллионов рублей, сообщает Крыминформ. Положительное заключение Главгосэкспертизы на масштабную реставрацию Ласточкина гнезда получено в ноября 2018 года.

С 1970 года замок не видел капремонта . До 2011 года в нем располагался один из самых дорогих ресторанов Украины, но арендаторы никогда не вели работы по сохранению памятника культуры. В 2017 году геологи исследовали скалы и подтвердили, что Аврора находится в удовлетворительном состоянии.

Выигравшему по конкурсу подрядчику до 1 сентября 2020 года предстоят масштабные работы. Так необходимо разработать проект по усилению скального основания, пола на первом этаже и плит перекрытия. Кроме того, предстоит реставрация террасы, а также ремонт кровли, стен и ступеней.

Отдельным пунктом в проекте значатся — монтаж системы электроснабжения и освещения, видеонаблюдения. Должна обновиться и архитектурная подсветка здания и скалы.

Как информирует "Вести — Севастополь", после масштабной реконструкции замок будет открыт для посещения. Пока из-за аварийного состояния здания и террасы вход для туристов запрещен.