Количество отравившихся продуктами "здорового" питания превысило 50 человек

Количество людей, отравившихся в Москве продуктами из вендинговых автоматов Healthy Food, превысило 50 человек.

Столичное управление Роспотребнадзора сообщает, что в среду, 17 июля, госпитализированы 26 человек. Из тех, кто ранее попал в больницу, выписаны шестеро. Большинству пострадавших поставлен диагноз — сальмонеллез.

Ранее сообщалось, что в Москве произошло массовое отравление людей, которые приобрели еду из автоматов самообслуживания сети Healthy Food. Примечательно то, что данная компания специализируется на здоровом питании.

В Роспотребнадзоре сообщили, что проводят проверку по факту случившегося. На производстве компании нашли множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Состояние цехов является неудовлетворительным, холодильники неисправные. На складах обнаружено много просроченных товаров и обезличенного сырья, также на упаковках проставлены неверные сроки хранения.