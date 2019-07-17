Наркобарон Коротышка сядет на всю жизнь, плюс еще тридцать лет

Суд Соединенных Штатов приговорил одного из самых известных мексиканских наркобаронов Хоакина Гусмана к пожизненному заключению и еще к 30 годам сверх этого срока. Кроме того, Коротышка, это прозвище преступника, обязан выплатить неустойку в размере 12 миллиардов долларов, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Сам наркобарон вины не признал и пожаловался на ужасные условия содержания. Он рассказал, что в камере нет света и нечем дышать, а если вентиляция все-таки включается, то Коротышке приходиться затыкать уши туалетной бумагой, так как шум вентиляторов вызывает боль и мешает спать. Также Хоакин Гусман утверждает, что ему не дают встречаться с женой и детьми.

Напомним, Коротышка — один из самых разыскиваемых наркобаронов в мире. Проблемы с законом у него начались еще в 1993 году. Хоакин Гусман несколько раз оказывался за решеткой, но каждый раз сбегал. В 2016 году его арестовали в Мексике и в 2107 году переправили в США.