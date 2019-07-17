Скончался актер Юрий Прохоров

Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в Союзе кинематографистов России. Отмечается, что Прохоров скончался 16 июля.

Сообщается, что прощание с актером пройдет 19 июля в 11:00 в Храме Петра и Павла в Лефортово в Москве.

Юрий Николаевич родился 6 июля 1940 года в городе Пушкин Московской области. В 1967 году окончил актерское отделение Горьковского театрального училища. После этого до 1971 года служил в Севастопольском драматическом театре имени Луначарского.

После этого ушел в кино, работал вторым режиссером с такими мастерами как Виктор Титов ("Здравствуйте, я ваша тетя", "Адам женится на Еве", "Не ждали, не гадали!"), Владимир Мотыль ("Расстанемся — пока хорошие", "Несут меня кони"), Игорь Масленников ("Что сказал покойник") и многими другими. При этом не оставлял актерскую профессию, снимался в картинах. На его счету более 20 ролей.