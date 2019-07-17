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17 июля 201920:15 Зинаида Курбатова

Запрещенное лекарство: мать больного ребенка решили отпустить

Запрещенное лекарство: мать больного ребенка решили отпустить

Уголовным делом обернулось для москвички Елены Боголюбовой посещение почтового отделения. Туда мама тяжелобольного ребенка пришла, чтобы получить заказанные по интернету лекарства. Препарат от судорог Фризиум выписали врачи, но купить его в России невозможно — он не зарегистрирован. В итоге посылку арестовали как контрабанду, а получателя задержали и допрашивали несколько часов.

Из кабинета дознавателя Елена Боголюбова, мать ребенка инвалида, выходит настроенная оптимистично. Ее ситуация разрешится, уголовное дело не заведут. Мише помогут и медикаментами, которые снимают судороги, а также всем необходимым. За полдня история приобрела такой резонанс, что на нее отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

— В данном случае речь идет о матери больного ребенка. Это вызывает серьезную обеспокоенность. Слава Богу, что сейчас эта ситуация разрешена частично, потому что уголовное дело остается. Вопрос этот поднимался, и поднимался на "Прямой линии". Вероника Скворцова тогда говорила, что она обязательно разберется с этой ситуацией. Мы обязательно свяжемся с Минздравом и попросим активизировать работу в этом направлении.

В России есть список препаратов, которые не зарегистрированы, потому их продажа и покупка запрещены. Это лекарства, в которых содержатся наркотические вещества, за них введена уголовная ответственность.  Больные, которые покупают подобные лекарства в интернете, как правило, не знакомы с этим списком и не знают, что это уголовно наказуемо и их могут задержать, как задержали Елену Боголюбову.

"При обнаружении в международных почтовых отправлениях лекарств всегда проводится экспертиза, потому что нам нужно юридически обоснованное мнение, что на самом деле в лекарстве может содержаться вещество, ограниченное или запрещенное на территории Российской Федерации", — прокомментировала начальник отдела по связям с общественностью Центрального таможенного управления Екатерина Анциферова. 

Об этой проблеме хорошо знают те, кто работает в хосписах, как в детских, так и во взрослых. 

"Минздрав может ввести такие лекарства индивидуально. Сейчас в России тысячи детей, которые точно так же покупают Фризиум нелегально и их родители боятся, что их тоже могут арестовать на почте с такой же посылкой. Но ситуацию мог бы изменить Минздрав, если бы он ввез эти препараты индивидуально для детей", — рассказала директор хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава. 

За последние месяцы задержали двух девушек, пациенток психоневрологического интерната. Они везли через границу лекарства для себя и не знали, что эти медикаменты запрещены. Елена Боголюбова говорит, что думала только о том, как облегчить жизнь сыну Миши, который мучается сильными эпилептическими припадками и только злополучный Фризиум, который рекомендовали ей несколько врачей, помогал.

"Препараты, которые назначались до этого момента, они вызывали у него желудочное кровотечение и помимо этого не имели эффекта. Их приходилось отменять, потому что они обладали побочными действиями. Потом нашли этот препарат, который ему помог. Мне как матери важен эффект, чтобы ребенок был стабильным", — делится Елена Боголюбова.

Проблема больных людей, которые по незнанию покупают или добывают запрещенные в России препараты, должна быть решена, чтобы люди смогли получать облегчения от страданий, не нарушая закон.

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