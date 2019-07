Нападающий Артем Анисимов перебрался из "Чикаго" в "Оттаву"

Форвард хоккейной сборной России и клуба НХЛ "Чикаго Блэк Хоуск" Артем Анисимов начнет новый сезон регулярного чемпионата в новой команде. "Черные ястребы" обменяли российского нападающего на игрока канадского "Оттава Сенаторз" Зака Смита.

"Чикаго" явно хотел с помощью этого обмена несколько снизит нагрузку на платежную ведомость: контракт Анисимова с зарплатой 4,55 млн долларов рассчитан до конца сезона-2021-2022, а оклад Смита 3,25 млн долларов действует до конца сезона-2020-2021.

TRADE ALERT: The #Blackhawks have acquired forward Zack Smith from the Senators in exchange for forward Artem Anisimov.



Smith’s contract has an AAV of $3,250,000 and is signed through the 2020-21 season. pic.twitter.com/O6bKjgCwH5