Облава на чиновников: задержаны ответственные за расселение из аварийного жилья

Масштабная спецоперация в Астраханской области. Там задержаны сразу 24 действующих и бывших чиновника, а также бизнесмены. Все они отвечали за капитальный ремонт домов и переселение людей из аварийного фонда. Спецоперация прошла под руководством заместителя Генерального прокурора России Андрея Кикотя, временного исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, Следственного комитета и ФСБ.

"Олег Владимирович, доброго утра! Из полиции!"

В квартиру исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского оперативники пришли на рассвете.

"У вас душа болит, как у министра? – Болит у меня душа!" – из беседы с ним.

В зелёном полосатом поло, пляжных шортах и с больной душой, Гужвинский стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий.

После всех разъяснительных мероприятий в квартире исполняющего обязанности министра ЖКХ Олега Гужвинского начинаются обыски. Они проходят в присутствии понятых. Следователей интересуют документы, которые имеют отношение к служебной деятельности чиновника.

Серьезные вопросы к нему возникли в связи с реализацией программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В домах, которые давно должны были снести, продолжают жить люди.

Навести порядок — совместная инициатива Генеральной прокуратуры России и нового руководства региона. Игорь Бабушкин — временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области. В этой должности он чуть больше месяца. Узнав о самых насущных проблемах людей, он обратился в Генпрокуратуру России.

"Прежде всего, нам внутри региона необходимо навести порядок и с фондом капитального строительства Астраханской области, с подрядчиками, которые были задействованы на проведении капитального ремонта и постройки жилья для переселения из ветхого и аварийного", — заявил он.

"На сегодня две основные причины мы уже видим. Злоупотребление со стороны должностных лиц и местного самоуправления, либо нежелание работать на данном направлении. И недобросовестность подрядчиков, которые выполняют ремонтные работы или строят дома для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья", — отметил Андрей Кикоть, заместитель Генерального прокурора России.

В спецоперации задействованы все службы. Генпрокуратура, главное управление МВД по Астраханской области, ФСБ, Следственный комитет, Росгвардия и администрация региона.

Первый замминистра промышленности Астраханской области Сергей Кучумов министром строительства и ЖКХ был два года назад. Именно при нем, по версии следствия, активно разворовывали бюджетные деньги из фонда реформирования ЖКХ.

Трехэтажный особняк из белого кирпича на берегу Волги. Здесь живёт бывший глава муниципального образования Астраханский сельсовет Нурлан Кандыков. К нему тоже пришли оперативники с обысками.

С этим домом всё хорошо. Здесь нет трещин в стенах и прочно стоит фундамент.

"Моя вина какая, что они в ветхом, аварийном живут? Это государство должно заботиться. Не я, как глава", — заявил Кандыков.

При этом федеральные деньги освоили быстро. Куда они ушли — сейчас разбираются следователи.

"В результате преступных действий незаконно использованы средства бюджета Астраханской области на общую сумму более 47 миллионов рублей", — сообщил Андрей Хегай, старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ следственного управления СКР России по Астраханской области.

"Здесь вон все валится, рушится. Нам сказали, жить можно. Мы боимся, что не выйдем из дома!" – говорят жители.

В том, что ситуация требует решения, временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин и заместитель Генерального прокурора России Андрей Кикоть убедились накануне, во время выездного приема граждан.

"У нас дом складывается к середине", — рассказала женщина.

"Обследование проведено, вынесено на комиссию, признаки, указывающие на то, что объект принадлежит к категории ветхого жилья, и подлежит сносу — очевидны", — ответил ей Бабушкин.

Всего в рамках следственных мероприятий задержаны 24 подозреваемых, ответственных за переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Оперативные мероприятия продолжаются.