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17 июля 201920:30

Тур де Франс. Австралиец Юэн победил на 11-м этапе

EPA

На традиционной многодневной велогонке "Тур де Франс" после суточного перерыва состоялся 11-й этап, в ходе которого гонщики проехали 167 км между городами Альби и Тулуза. Победу на этапе одержал австралийский велогонщик Кэлеб Юэн из команды Lotto Soudal.

Представитель Зеленого континента показал время 3 часа 51 мин. 26 сек. Вслед за ним на финиш пришли голландец Дилан Груневеген (команда Jumbo-Visma) и итальянец Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step). Единственный россиянин на "Большой петле" Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin занял 78-е место.

Общий зачет после 11-го этапа по-прежнему возглавляет француз Жюлиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step). В тройке лучших два гонщика команды INEOS – британец Герейнт Томас и колумбиец Иган-Арли Берналь. Закарин отстает от лидера на 40 с лишним минут и идет на 63-м месте.

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