Полмиллиона и сломанный компьютер: как пенсионеров дважды обманули мошенники
Московские пенсионеры стали жертвами двойной аферы. Одна фирма выставила им баснословный счет за мелкий ремонт, а юристы пообещали отсудить деньги, но в итоге выманили последние сбережения — полмиллиона рублей. И лишь вмешательство журналистов помогло пенсионерам не потерять деньги еще и в третий раз.
Нина Александровна даже не представляла, в какой детектив выльется поломка обычного домашнего компьютера. Приехавший мастер Мурат из вроде бы фирменного центра починить не починил, но деньги взял — 30 тысяч рублей.
"Включает, он у него не загорается вообще. Мастер его повалил, открыл, что-то там сделал, а затем дал мне новый уже документ", — рассказывает Нина Александровна.
Дальше пенсионеры Федотовы попытались пожаловаться в Роспотребнадзор. Поисковик выдает целый букет юридических организаций, просто жаждущих подать за вас претензию. В цепкие объятия одной из них и угодила пенсионерка — в некое общество правового регулирования.
"Я помнить помню, но я была как зомби. Мне говорят: "напишите, подпишите здесь". Диктуют мне, а я переспрашиваю и медленно все записываю", — делится пенсионерка.
В итоге клиентка юристов, сама не понимая как, оказалась обладательницей сразу трех договоров на представление собственных юридических интересов: 63 700 — суд про компьютер, 182 тысячи — суд с пенсионным фондом для увеличения пенсии и 325 000 — за суд с пенсионным фондом для увеличения пенсии уже супруга — того, чей компьютер. Деньги — 570 тысяч — сняла со сберкнижки и заплатила за стойку, где тогда еще вместо пустого стула была кассирша.
"Это сумасшедшая сумма для меня", — говорит пенсионерка.
"Необходимо расторгнуть договор на представление интересов ее супруга в полном возврате денежных средств на сумму в 325 тысяч рублей и, возможно, частичный возврат денег за право представления уже ее интересов", — заявил адвокат Яшар Гаджиев.
Вместе с адвокатом для защиты от адвокатов теперь пытаемся вызволить деньги.
— Вот Нина Александровна не хочет больше с вами сотрудничать. Вы ей вернете деньги?
— В судебном порядке — конечно.
— В смысле в судебном? Она на вас должна в суд на вас подать?
— Ну, обязательно, конечно.
Долгий и подчас эмоциональный спор двух сторон, каждая из которых представляет интересы гражданки Федотовой. В итоге невозмутимый прибалтийский начальник соглашается вернуть примерно половину.
"Сумма к возврату будет в размере 295 тысяч, так как частично была работа проведена", — рассказал руководитель отдела юридической фирмы Андрей Сооварис.
Безупречную юридическую картину портит только присутствие нашей съемочной группы. И нас пытаются из процесса убрать, предлагая прекратить расследование:
— Наше предложение по финансовой части такое: мы предлагаем 250 тысяч наличкой прямо сейчас.
— А вы знаете, что такое радио-микрофон?
— Да. Он сейчас на вас?
— Да, вот он. Так что все записано.
Уличенные в попытке подкупа юристы тут же стали гораздо сговорчивее. Пенсионерке возвращают всю сумму — полностью.
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