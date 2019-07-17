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17 июля 201921:37 Григорий Вдовин

Полмиллиона и сломанный компьютер: как пенсионеров дважды обманули мошенники

Полмиллиона и сломанный компьютер: как пенсионеров дважды обманули мошенники

Московские пенсионеры стали жертвами двойной аферы. Одна фирма выставила им баснословный счет за мелкий ремонт, а юристы пообещали отсудить деньги, но в итоге выманили последние сбережения — полмиллиона рублей. И лишь вмешательство журналистов помогло пенсионерам не потерять деньги еще и в третий раз. 

Нина Александровна даже не представляла, в какой детектив выльется поломка обычного домашнего компьютера. Приехавший мастер Мурат из вроде бы фирменного центра починить не починил, но деньги взял — 30 тысяч рублей.

"Включает, он у него не загорается вообще. Мастер его повалил, открыл, что-то там сделал, а затем дал мне новый уже документ", — рассказывает Нина Александровна.

Дальше пенсионеры Федотовы попытались пожаловаться в Роспотребнадзор. Поисковик выдает целый букет юридических организаций, просто жаждущих подать за вас претензию. В цепкие объятия одной из них и угодила пенсионерка — в некое общество правового регулирования.

"Я помнить помню, но я была как зомби. Мне говорят: "напишите, подпишите здесь". Диктуют мне, а я переспрашиваю и медленно все записываю", — делится пенсионерка.

В итоге клиентка юристов, сама не понимая как, оказалась обладательницей сразу трех договоров на представление собственных юридических интересов: 63 700 — суд про компьютер, 182 тысячи — суд с пенсионным фондом для увеличения пенсии и 325 000 — за суд с пенсионным фондом для увеличения пенсии уже супруга — того, чей компьютер. Деньги — 570 тысяч — сняла со сберкнижки и заплатила за стойку, где тогда еще вместо пустого стула была кассирша.

"Это сумасшедшая сумма для меня", — говорит пенсионерка. 

"Необходимо расторгнуть договор на представление интересов ее супруга в полном возврате денежных средств на сумму в 325 тысяч рублей и, возможно, частичный возврат денег за право представления уже ее интересов", — заявил адвокат Яшар Гаджиев.

Вместе с адвокатом для защиты от адвокатов теперь пытаемся вызволить деньги.

— Вот Нина Александровна не хочет больше с вами сотрудничать. Вы ей вернете деньги?

— В судебном порядке — конечно.

— В смысле в судебном? Она на вас должна в суд на вас подать? 

— Ну, обязательно, конечно.

Долгий и подчас эмоциональный спор двух сторон, каждая из которых представляет интересы гражданки Федотовой. В итоге невозмутимый прибалтийский начальник соглашается вернуть примерно половину.

"Сумма к возврату будет в размере 295 тысяч, так как частично была работа проведена", — рассказал руководитель отдела юридической фирмы Андрей Сооварис.

Безупречную юридическую картину портит только присутствие нашей съемочной группы. И нас пытаются из процесса убрать, предлагая прекратить расследование:

— Наше предложение по финансовой части такое: мы предлагаем 250 тысяч наличкой прямо сейчас.

— А вы знаете, что такое радио-микрофон?

— Да. Он сейчас на вас?

— Да, вот он. Так что все записано.

Уличенные в попытке подкупа юристы тут же стали гораздо сговорчивее. Пенсионерке возвращают всю сумму — полностью.

 

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