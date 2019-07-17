Тренировка за решеткой: от Кокорина и Мамаева ждут футбольных побед в колонии

Своё мастерство на футбольном поле сегодня снова продемонстрировали Александр Кокорин и Павел Мамаев. Матч состоялся в колонии № 4 в Белгородской области.

Они снова в игре! Бритые налысо, в ярких жилетах. Гоняют мяч в бетонной коробке, за колючей проволокой.

Вместо зрителей — надзиратели. В роли соперников — сокамерники. У звёзд большого футбола в этом сезоне дебют в исправительной колонии. Вот на кадрах, по кромке поля, с улыбочкой вышагивает Александр Кокорин. В оранжевом жилете его родной брат Кирилл. Лихо обводит соперника. Здесь же и полузащитник Мамаев. И это только тренировка.

"Футбол в зоне – это для них праздник. Играть они будут до победы, до конца", — говорит Александр Петренко, начальник футбольной команды "Слобода" (Алексеевка, Белгородская область).

Главный футбольный судья исправительной колонии заключённого Кокорина помнит ещё семилетним мальчиком. Уже тогда он был гордостью местной команды.

"Забил шесть мяче, я помню. Маленький, подвижный был, выделялся среди всех. Запомнился он мне с самого начала", — вспоминает Петренко.

Новых побед от Кокорина ждут и в исправительной колонии.

Правда, сегодня появились сообщения о том, что вспыльчивых футболистов после тренировки поместили в штрафной изолятор. Но позже всё официально опровергли.

"В связи с распространением в СМИ сведений о применении к Павлу Мамаеву и Александру Кокорину мер наказания, сообщаем, что за время нахождения в исправительном учреждении к дисциплинарной ответственности они не привлекались", — сообщили во ФСИН.

Исправительная колония № 4, что в Белгородской области. За всю историю ни одного побега. Именно здесь ближайшие месяцы и проведут Кокорин с Мамаевым. Привыкать придётся к строгому распорядку и скромному рациону.

"Подъем в исправительных учреждениях в шесть утра. Зарядка, завтрак. После чего их отправляют уже на работы. Там есть несколько видов работ. Работа в цехах, на производстве, на фасовке круп, муки", — рассказал Иван Мельников, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Это, конечно, не тренировочные сборы на элитных курортах — условия поскромнее, зато свободы и комфорта больше, чем в СИЗО. На улице тренажёры, в столовой вечерами — кинозал. Есть даже библиотека. Ну а свидания с родными и близкими — ежедневно. На свободу Кокорин и Мамаев выйдут почти через полгода.