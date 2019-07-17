В Минске согласовали дату начала бессрочного перемирия в Донбассе

В ходе переговоров в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе. Как сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, оно должно начаться с ноля часов 21 июля.

Как подчеркнули в контактной группе, теперь высшее командование обеих сторон должно сделать соответствующие публичные заявления. В принятом документе также указывается на важность эффективного применения дисциплинарных мер в случае, если режим прекращения огня будет нарушен.

Кроме того участники контактной группы призвали отказаться от проведения разведывательно-диверсионных операций и размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах, передает ТАСС.

Полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов подтвердил информацию о достигнутых договоренностях, отметив, что соглашение включает дополнительные меры по повышению эффективности соблюдения режима прекращения огня, сообщает "Интерфакс".

Он напомнил, что 11 июля главы России и Украины в телефонном разговоре подтвердили приверженность минским договоренностям.