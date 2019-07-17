В кузбасской шахте обрушилась горная порода: один человек погиб

В вентиляционном штреке на шахте "Анжерская-Южная", которая располагается в Кемеровской области, обрушилась горная порода.

На момент обрушения в шахте находились 66 человек. В результате происшествия погиб один человек, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

Тело погибшего горняка доставлено на поверхность. Остальных шахтеров не эвакуировали, поскольку работа шахты не приостанавливается.