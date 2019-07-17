"Атлетико" объявил о переходе Триппьера из "Тоттенхэма"

Игрок оборонительной линии английского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Киран Триппьер продолжит свою карьеру в мадридском "Атлетико". Защитник подписал контракт на три года и стал первым англичанином в составе "матрасников" за 95 лет.

Футболист успешно прошел медосмотр и вскоре присоединится к своей новой команде, сообщает официальный сайт "Аьтлетико". Финансовые подробности трансфера не сообщаются, но инсайдеры ранее сообщали, что испанский клуб заплатит за игрока от 20 до 25 млн евро.