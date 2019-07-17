Перемирие и обмен военнопленными: Киев и Донбасс обменялись договоренностями

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины согласовала бессрочное прекращение огня в Донбассе. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик на брифинге в Минске. По его словам, ТКГ заявила о полной приверженности к прекращению огня с 00 часов 01 минуты 21 июля 2019 года.

Сайдик отметил, что это "очень важное достижение", поскольку в последнее время наблюдается рост нарушений режима прекращения огня, а также возрастают жертвы среди гражданского населения, сообщает "Интерфакс".

Киев также подтвердил данные договоренности. Пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook заявила, что контактная группа с участием представителей ОРДЛО признала положительное влияние практики режима прекращения огня. Она отметила важность обеспечения мира и спокойствия для населения.

Трехсторонняя контактная группа, в свою очередь, подчеркнула важность принятия и соблюдения соответствующих приказов о прекращении огня. В соответствии с этим примирением будут сделаны публичные заявления высшего командования сторон. В случае нарушения режима прекращения будут применены дисциплинарные меры.

Важно исключение любого вида огня, а также тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости. Особенно это касается территории вблизи гражданской инфраструктуры.

Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова также подтвердила данную информацию. По ее словам, был крайне необходим прорыв в согласовании дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Они будут включены в совместное заявление сторон о введении бессрочного и устойчивого перемирия.

Также контактная группа по Донбассу договорилась о доступе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всю территорию Украины, сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер. Стороны обязуются обеспечить полный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей украинской территории согласно ее мандату для мониторинга и верификации.

Олифер рассказала, что гуманитарная подгруппа по Донбассу договорилась в краткие сроки с Киевом провести подготовку к обмену пленными по формуле "69 на 208". Работа будет проведена в двух направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождению удерживаемых лиц.

В результате переговоров контактная группа договорилась о восстановлении моста в района Станицы Луганской, где ранее произошло разведение сил и средств. Киев и Луганск приняли решение одновременно начать ремонт строения, которое в дальнейшем будет использоваться исключительно в гражданских целях. Мост был разрушен в 2015 году в результате боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил уверенность в том, что стороны постепенно двигаются к устойчивому прекращению огня на Донбассе. По его словам, движение происходит словно "по минному полю", потому впереди потребуется много работы.

С начала конфликта в Донбассе (2014 год) воюющими сторонами было достигнуто порядка трех десятков перемирий, но все эти договоренности не соблюдались в полной мере.