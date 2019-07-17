"Русенборг", АИК и "Карабах" прошли во второй круг Лиги чемпионов

В европейской Лиге чемпионов завершается первый квалификационный раунд в котором участвуют наиболее слабые команды. После повторных встреч во второй круг турнира вышли норвежский "Русенборг", шведский АИК, ирландский "Дандолк" и азербайджанский "Карабах".

"Русенборг" играл с "Линфилдом" из Северной Ирландии и дважды победил – 2:0 и 4:0. АИК были сильнее армянского "Арарата-Армении" – 1:2 и 3:1. "Карабах" прошел албанский "Партизани" – 0:0 и 2:0. "Дандолк" в напряженной борьбе и только в серии пенальти выбил латвийскую "Ригу" – 0:0, 0:0 (по пенальти – 5:4).