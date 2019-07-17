Главный гаишник Новгородской области освобожден от должности и отправлен в СИЗО

Новгородский районный суд по ходатайству Следственного комитета арестовал начальника регионального управления ГИБДД полковника Владимира Лонского.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе областной прокуратуры. Отмечается, что Лонский пробудет в следственном изоляторе до 15 сентября.

Против него Новгородское управление Следственного комитета России возбудило дело по статьям "получение взятки путем вымогательства" и "получении взятки в крупном размере".

Главный гаишник региона был задержан 16 июля по обвинению в том, что за 300 тысяч рублей и бутылку коньяка XO Champagne, стоимостью 3999 рублей, согласился сопроводить автомобиль, который перевозил крупногабаритный груз одной коммерческой организации.

Другим эпизодом преступной деятельности Лонского СКР считает незаконное получение асфальтной крошки на сумму не менее 36 тысяч рублей, о которой его попросил бывший сослуживец для строительства гаража в городе Сольцы Новгородской области. При этом, данное сырье, по информации Следственного комитета, начальник УГИБДД области получил после того, как угрожал привлечением к административной ответственности организацию, осуществляющую ремонт автомобильных дорог на территории города Сольцы.

В связи с возбужденным против Лонского уголовного дела, он освобожден от занимаемой должности, которую занимал с 2011 года. Всего же в органах МВД он служит с 1993 года.