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17 июля 201923:07

Зеленский рассказал, что Запад не одобрял его звонок Путину

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что инициировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на то, что это не поддерживали западные партнеры.

Об этом он сообщил на своем канале в YouTube, подчеркнув, что окружение пугало его тем, что после звонка в Москву с России снимут санкции. Однако он преодолел сомнения и позвонил Путину, чтобы, по его словам, восстановить мир на Украине.

Зеленский отметил, что его в отличие от своего предшественника, Петра Порошенко, который, по его мнению, прилагал недостаточно усилий для прекращения конфликта в Донбассе, он хочет прекратить войну.

Президент Украины отметил, что в ходе беседы Путин сообщил о том, что видит решение вопрос с пленными в обмене всех на всех. В ответ Зеленский рассказал, что готов на такой шаг, но есть одна проблема — список тех, кого Киев хочет вернуть, не совпадает с тем, который есть в ДНР и ЛНР.

Телефонный разговор между руководителями России и Украины состоялся 11 июля по инициативе Киева. Путин и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными, в первую очередь, возвращение украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе.

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