Кубок Африки. Футболисты Нигерии выиграли бронзу

На футбольном чемпионате Черного континента – Кубке Африканских наций, — проходят решающие матчи. Финал назначен на пятницу, 19 июля, а двумя днями ранее был сыгран "бронзовый матч". Сборная Нигерии встречалась с футболистами Туниса и победила – 1:0.

Нигерийцы начали встречу очень активно и уже на 3-й минуте игры Игало завершил одну из первых атак точным ударом. После того, как соперник повел в счете, команда Туниса постаралась активизироваться, но нигерийцы играли строго по счету и, к тому же, не брезговали самой примитивной игрой "на вынос", так что у североафриканцев было не много голевых шансов. Счет в итоге не изменился и Нигерия стала "бронзовой".