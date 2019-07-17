Производителей пальмового масла из-за жалоб россиян лишат льготного режима

Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло 18 июля будет внесен на рассмотрение Госдумы.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам совещания, которое провел с депутатами премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он рассказал, что на заседании были обсуждены обращения россиян о недопустимости повсеместного использования в пищевых продуктах пальмового масла, которое по мнению граждан снижает качество еды и часто вредит здоровью людей.

Володин подчеркнул, что в итоге принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима 10% НДС и возврата в обычный режим — 20%.

Льготы для пальмового масла были введены российским кабинетом министром 31 декабря 2004 года, в перечне продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10%.