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17 июля 201923:21

США исключают Турцию из программы производства F-35

Заместитель министра обороны США по вопросам закупок Эллен Лорд заявила, что к марту 2020 года будет полностью прекращено участие Турции в программе постройки самолетов F-35.

Как сообщалось, ранее Белый дом заявил, что решение Турции о приобретении российских систем ПВО С-400 делает невозможным участие Анкары в программе производства F-35. В то же время, США намерены продолжить сотрудничество с Турцией в военной сфере, напоминает "Интерфакс".

Турция производила более 900 компонентов истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35, теперь их выпуском займутся в основном США. Позже программа производства компонентов этих боевых самолетов постепенно будет открываться для партнеров из других государств, сообщает ТАСС.

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