Тайский бокс и крикет в России спортом не признали

Министерство спорта РФ отказало в признании видами спорта крикету и тайскому боксу (муай-таю). Соответствующий приказ министра опубликован на официальном сайте ведомства.

Крикет был признан видом спорта Международным олимпийским комитетом (МОК) в 2009 году. Лишь единожды — в 1900 году – он был представлен на Олимпийских в Париже, а перед Играми в американском Сент-Луисе в 1904 году был исключен из олимпийской программы. Тайский бокс был признан МОК в 2016 году, но ни разу этот вид спорта не был представлен на Олимпийских играх, напоминает ТАСС.