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Приключения Коротышки 18 минут назад
Наркобарон Коротышка получил по заслугам
Пожизненное заключение: к такому сроку приговорили самого известного наркодилера в мире Хоакина Гусмана, или Коротышку. Выйти досрочно шансов у него нет. Помимо этого, осужденному необходимо выплатить более 12,5 миллиарда долларов.
Толкучка у бруклинского суда начинается после того, как жена одного из самых опасных преступников в мире выходит из здания с охраной и поспешно садится в автомобиль.
Теперь со своим супругом Эмма Коронель Айспуро будет видеться только в стенах тюрьмы, куда экстрадируют Хоакина Гусмана. Известный в криминальном мире как Эль Чапо — Коротышка — наркобарон проведет остаток своих дней за решеткой.
В феврале этого года суд присяжных признал его виновным по всем пунктам, а сегодня вынесли приговор: пожизненное заключению без права досрочного освобождения. Многолетнее судебное разбирательство подошло к концу.
Помощник Генерального прокурора Министерства юстиции США Брайан Бенчковски подчеркивает: "Долгая дорога спустила Гусмана с верхушки картеля "Синалоа" к зданию суда, которое сейчас позади нас с вами. Эта дорога была вымощена смертью, наркотиками и разрушениями, но сегодня все разрешилось справедливо".
А вот сторона защиты придерживается иного мнения. Адвокаты считают, что Эль Чапо подставили другие наркоторговцы, а присяжные были предвзяты. "Этот случай — просто инквизиция. Это показательная порка. То, как завершился процесс, идеально это демонстрирует. Для присяжных не имело никакого значения, какие показания даст мой подзащитный и свидетели. Я не говорю, что Хоакин Гусман святой. Все, чего я прошу, — обратить внимание на неправомерное поведение присяжных", — говорит адвокат Хоакина Гусмана Джеффри Лихтман.
За поимку Коротышки, который в своем влиянии превзошел легендарного Пабло Эскобара, власти США обещали вознаграждение в 5 миллионов долларов. Первый раз Хоакина Гусмана поймали в 1993 году и приговорили к 20 годам тюрьмы. Но в 2001 году Эль Чапо бежал, покинув стены тюрьмы в корзине для грязного белья. Спустя 13 лет свободы — в 2014 – он снова был заключен под стражу. И опять побег, уже через год. Под камерой Коротышки обнаружили тоннель длиной в полтора километра настолько широкий, что ехал по нему преступник на вагонетке с переделанным мотоциклом. Секретный лаз был прорыт к душевой кабине.
После очередного задержания наркобарона уже охраняли военные. Глава картеля "Синалоа" три месяца не давал показаний, но сегодня все же прервал молчание. Гусман пожаловался на условия содержания — в целях безопасности он сидит в камере без окон. "Я пью грязную воду, не бываю на воздухе и не вижу солнечного света, а тот воздух, который поступает в камеру, причиняет боль ушам и горлу. Чтобы поспать, я делаю беруши из туалетной бумаги. Моей жене не разрешили со мной увидеться, и я больше не могу обнять моих дочерей", — сетует заключенный.
Наркокартель "Синалоа" появился в начале 1980-х, на него приходилась четверть всего наркотрафика Соединенных Штатов, идущего через Мексику. По данным следствия, в течение 25 лет Эль Чапо ввозил в США запрещенные вещества, его сообщники похищали, шантажировали и убивали всех, кто вставал у них на пути.
На преступной деятельности Гусман сколотил целое состояние, и с 2009 по 2011 годы он был списке самых могущественных людей мира по версии Forbes. Жил глава наркоимперии на всю катушку: парк самолетов, позолоченные и инкрустированные драгоценными камнями пистолеты, собственный зоопарк, передвигались по территории которого на поезде.
Прокуроры подсчитали все до последнего цента: 12 миллиардов 666 миллионов 191 тысяча 704 доллара. Это состояние Коротышка теперь должен отдать Соединенным Штатам.
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