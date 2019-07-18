Отозваны обвинения в отношении актера Кевина Спейси

Обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее в отношении актера Кевина Спейси, отозваны прокуратурой в США. Причина — отсутствие доступа к уликам, на которых строилось обвинение, и недоступность показаний предполагаемого потерпевшего.

Как сообщалось, в минувшем году американская телеведущая Хизер Юнру обвинила Кевина Спейси в попытке изнасилования ее сына, предпринятой, якобы, в 2016 году. Женщина утверждала, что актер напоил юношу перед тем, как совершить развратные действия.

Кевин Спейси — популярный американский актер и режиссер, обладатель двух премий "Оскар", напоминает ТАСС. В 2017 году после того, актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, якобы, имевших место около 30 лет назад, разразился крупный скандал. Позже американские СМИ сообщили, что восемь человек, участвовавших в съемках сериала "Карточный домик", рассказали о домогательствах со стороны Спейси, потом с аналогичными обвинениями выступили еще около 30 человек. Из-за скандала актер был уволен из проекта.