Процедура импичмента Дональда Трампа заблокирована

В среду, 17 июля, начало инициированной конгрессменом-демократом от штата Техас Элом Грином процедуры отстранения американского президента Дональда Трампа от должности заблокировано Палатой представителей Конгресса США.

По итогам голосования 332 конгрессмена высказались за блокирование этой инициативы, 95 проголосовали против, передает ТАСС.

Конгрессмен Грин предлагал начать процедуру импичмента главы американской администрации из-за оскорбительных высказываний в адрес нескольких женщин из прогрессивного крыла Демократической партии, которые многими были расценены как расистские.

В минувшее воскресенье Дональд Трамп предложил в своем Twitter прибывшим из-за границы женщинам-демократам вместо того, чтобы "громко и злобно" рассказывать американцам, как им управлять правительством США, поехать обратно и помочь исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они прибыли. При этом президент США не уточнил, кого он имел в виду

По данным американских СМИ, в данном случае речь идет о переехавшей в США из Сомали в возрасте 12 лет Ильхан Омар, а также Рашиде Тлаиб, Александрии Окасио-Кортес и Аянне Прессли. Хотя последние три родились на территории США, Тлаиб по происхождению палестинка, у Окасио-Кортес латиноамериканские корни, а Прессли — афроамериканка.