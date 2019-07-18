Процедура импичмента Дональда Трампа заблокирована
В среду, 17 июля, начало инициированной конгрессменом-демократом от штата Техас Элом Грином процедуры отстранения американского президента Дональда Трампа от должности заблокировано Палатой представителей Конгресса США.
По итогам голосования 332 конгрессмена высказались за блокирование этой инициативы, 95 проголосовали против, передает ТАСС.
Конгрессмен Грин предлагал начать процедуру импичмента главы американской администрации из-за оскорбительных высказываний в адрес нескольких женщин из прогрессивного крыла Демократической партии, которые многими были расценены как расистские.
В минувшее воскресенье Дональд Трамп предложил в своем Twitter прибывшим из-за границы женщинам-демократам вместо того, чтобы "громко и злобно" рассказывать американцам, как им управлять правительством США, поехать обратно и помочь исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они прибыли. При этом президент США не уточнил, кого он имел в виду
По данным американских СМИ, в данном случае речь идет о переехавшей в США из Сомали в возрасте 12 лет Ильхан Омар, а также Рашиде Тлаиб, Александрии Окасио-Кортес и Аянне Прессли. Хотя последние три родились на территории США, Тлаиб по происхождению палестинка, у Окасио-Кортес латиноамериканские корни, а Прессли — афроамериканка.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Названа дата перемирия в Донбассе
- Бумажных паспортов больше не будет
- Продажу алкоголя и табака в спальных районах могут запретить
- Реальный ад: СМИ узнали о тайной тюрьме в Мариуполе
- Потоп в Москве
Самое читаемое
-
Девушка умерла после массажа лица
- Известный музыкант найден мертвым на улице в Москве
- Влюбленных сожгли заживо, но перед смертью девушка успела дать показания
- Роман Жуков объявил войну бывшей жене из-за шестерых детей
- Самолет ушел в штопор и упал носом вниз. Видео
Телеканал "Россия"
-
Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене
- "Соскочить непросто": Диана Арбенина впервые раскрыла тайны прошлого
- "Сиделка". Смотрите захватывающий сериал! С понедельника в 21.00
- Молодой муж бросил певицу Лолиту
Вести.Экономика
-
Цены на нефть рухнули на фоне готовности Ирана к переговорам с США
- США и Израиль наращивают военное сотрудничество
- Выступление представителя Facebook в сенате обвалило рынок криптовалют
- Военное сотрудничество Турции и России стало головной болью для США и ЕС
- Минфин РФ попытается прервать серию неудачных размещений ОФЗ
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- Samsung Galaxy Note10: официальные фото
- Вирус "Агент Смит" подменяет WhatsApp и другие приложения
- Huawei пытается скупать российские технологии
- IBM патентует смарт-часы, превращающиеся в планшет
Авто.Вести.Ru
-
Instagram-дичь: зомби-тюнинг Lamborghini, монстр из BMW и кое-что еще!
- Простые вопросы: превышение скорости на 1 км/ч - это нарушение ПДД или нет?
- Появились первые фото обновленного Hyundai Solaris
- Что почем? Все универсалы, которые еще можно купить в России
- УАЗ показал первое фото "Патриота" с автоматом (а мы нашли и кое-что еще)
Недвижимость
-
Что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии
- Чиновник продал дом вместе с людьми
- Россияне назвали лучшие страны для фриланса
- ИКЕА придумала шрифт из диванов
- Получить наследство стало проще
- Какое отопление выбрать для дачи
Вести.Медицина
-
Продукты с сахарозаменителем убивают собак
- Детокс, похудение и красивая кожа: 7 мифов и фактов о воде
- Слабительное может быть небезопасно для психики
- От коктейлей и пива на пляже лучше отказаться — и вот почему
- Берегите голову: неожиданная опасность лета, о которой стоит знать
Вести в 20.00
-
Путин и Лукашенко на Валааме
- Облава на чиновников, ответственных за жилье
- Кокорин и Мамаев сыграли за решеткой
- В Италии ищут украинских неонацистов
Вести-Москва
-
Российские пользователи "Инстаграма" вступились за Ирину Шейк
- В Клину воры попали в объективы камер, которые пытались украсть
- Река превратилась в сточную канаву: в Подольске назревает экологическая катастрофа
- Крылатые муравьи, наводнившие столицу, исчезнут через несколько дней
- Фестиваль "Русская опера у стен монастыря" открылся "Мазепой" у Коломенского кремля
- Сальмонеллез на обед: массовое отравление в бизнес-центрах
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Их нравы: 7 жутких ритуалов разных народов
- Ученые: мозг убийц заметно отличается от мозга других людей
- Мучают ночные кошмары? Возможно вы слишком много спите
- Найдена связь между типом фигуры женщины и ее болезнями
- Пять самых известных космических пришельцев, посетивших Землю
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Павел Лунгин отмечает 70-летие
- Вспоминая Елену Образцову...
- В Сочи наградили победителей конкурса молодых музыкантов "Созвездие"
- Неизвестный Кубрик. В Лондоне обнаружили наброски киносценариев
Москва 24
-
Девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть
- "Не полезно и неправильно": депутат – о возврате алкоэнергетиков на прилавки
- Пролет мимо Грузии: как вернуть деньги за билет и куда ехать отдыхать
- Как продолжать тренироваться, если уехал на дачу: советы от фитнес-эксперта
- Полиция приглашает на службу супергеройским роликом