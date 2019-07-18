У берегов Южной Кореи потеряло ход российское судно

В акватории Японского моря неподалеку от южнокорейского порта Ульсан российское судно "Гранит" с 15 членами экипажа и около полутора тысяч тонн груза на борту потеряло ход вследствие отказа главного двигателя. Угрозы жизни людей нет.

Приписанный к Владивостоку теплоход следовал из порта Пусан в порт приписки. Все члены экипажа – Граждане России. После возникшей неисправности южнокорейский морской буксир взял судно на буксир и ведет его в порт Пусан для ремонта.