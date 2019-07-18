Сергей Лавров: энергетическое сотрудничество не должно превращаться в арену сведения политических счетов

В интервью германской газете "Райнише пост" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что попытки США навязать европейскому потребителю свой сжиженный природный газ противоречат рыночным и демократическим принципам.

По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, энергетическое сотрудничество не должно превращаться в арену сведения политических счетов, а попытки заставить европейских потребителей покупать более дорогой сжиженный природный газ из США абсолютно нерыночны и антидемократичны. Сергей Лавров выразил надежду, что при принятии решений по газовым и иным вопросам наши германские и другие европейские партнеры России будут руководствоваться интересами своих народов, а не сформулированными за океаном установками, передает ТАСС.

Также министр отметил, Дания политизировала вопросы строительства газопровода "Северный поток — 2" и медлит с выдачей разрешения на его прокладку в своей исключительной экономической зоне, что идет вразрез с принципами международного морского права, позволяющими сооружать объекты энергетической инфраструктуры в морских акваториях. Сергей Лавров напомнил, что претензий по эксплуатации первой нитки "Северного потока", вдоль которой планировалось проложить маршрут "Северного потока — 2", ни у одной страны, включая Данию, не возникло.

Глава МИД РФ напомнил, что сейчас строительство "Северного потока — 2" идет по плану: уложено порядка 60 процентов от общей протяженности газопровода, а капитальные затраты на реализацию этого проекта профинансированы более чем на 80 процентов. Он подчеркнул, что это чисто коммерческий проект, призванный укрепить энергобезопасность Европы и способствовать снижению цен на газ для европейских потребителей.

Говоря об обострении ситуации вокруг Ирана, Сергей Лавров заявил, что она делает актуальной разработку стратегии долгосрочной стабилизации региона Персидского залива с участием всех заинтересованных сторон. Он напомнил, что Москва уже много лет предлагает заняться решением такой задачи на основе российской концепции обеспечения коллективной безопасности в этом регионе.