Оппоненты Меркель настаивают на ее медицинском освидетельствовании

Глава ведомства федерального канцлера Германии сообщил в интервью агентству Reuters, что Ангела Меркель чувствует себя хорошо и отработает на своем посту до следующих парламентских выборов в 2021 году. "Она находится в добром здравии", — подчеркнул он. В то же время, оппоненты канцлера настаивают, что ее надо отправить на принудительное медицинское освидетельствование.

Как сообщалось, за последний месяц Ангела Меркель несколько раз испытывала приступы сильной дрожи во время официальных мероприятий. Так, это было заметно во время встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером и премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Причина этих приступов остается загадкой.