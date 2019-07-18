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18 июля 201908:20

"Арсенал" обыграл "Баварию" в матче Международного кубка чемпионов

EPA

В матче Международного кубка чемпионов лондонский "Арсенал" на поле стадиона "Дигнити Хелс Спортс Парк" в американском городе Карсон обыграл мюнхенскую "Баварию" со счетом 2:1.

Счет в игре открыл защитник немецкой команды Луис Познански, срезавший на 49-й минуте мяч в свои ворота, на 71-й минуте его одноклубник Роберт Левандовски с передачи Сержа Гнабри восстановил равенство в счете.

Точку в матче поставил форвард лондонской команды Эдвард Нкетиа, отличившийся за две минуты до конца основного времени, ему ассистировал Тайрис Джон-Джулс.

В следующем матче турнира подопечные Унаи Эмери в воскресенье, 21 июля сыграют с итальянской "Фиорентиной", а команда Нико Ковача в тот же день встретится с мадридским "Реалом".

Напомним, Международный кубок чемпионов  – это товарищеский летний турнир, который проходит в США, Сингапуре, Англии, Уэльсе, Швеции и Китае с 16 июля по 10 августа. В турнире принимают участие 12 команд. В 2018 году победителем турнира стал лондонский "Тоттенхэм".

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