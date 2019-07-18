Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек

В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС. По японским законам, официально подтвердить их смерть могут только медицинские специалисты после экспертизы.

Около 40 человек пострадали, состояние 10 пострадавших оценивается как тяжелое, некоторые из них остаются в бессознательном состоянии, сообщает РИА Новости.

На момент возгорания в трехэтажном здании, где расположен офис компании Kyoto Animation, находилось около 70 человек. Несколько из них пропали без вести. Само здание сильно обгорело, больше всего пострадали второй и третий этаж. Тушили пожар 30 расчетов.

Очевидцы сообщали, что слышали взрыв перед возгоранием. Полиция уже установила, что причиной происшествия стал умышленный поджог. 41-летний мужчина разлил в здании горючее, а затем поджег его. В результате он также пострадал и был доставлен в больницу с другими пострадавшими.