На Калининской АЭС отключились сразу три энергоблока

На Калининской атомной электростанции в Тверской области сегодня утром были отключены от сети сразу два энергоблока.

"Причины выясняются. Радиационный фон в порядке. Повреждений оборудования нет", — сообщили ТАСС в центре общественной информации АЭС.

Между тем, представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что причиной инцидента стало короткое замыкание. В результате сработала защитная автоматика и отключила энергоблоки №1 и №2.

Позднее стало известно об отключении еще одного энергоблока. Эту информацию подтвердили в концерне "Росэнергоатом".

"Из-за отключения одного из трансформатора тока на открытом распределительном устройстве 750 киловольт отключилась линия электропередачи. Как следствие, отключены от сети первый, второй и четвертый энергоблоки", — уточнил представитель концерна.