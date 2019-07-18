"Спартак" и "Ростов" рассудит Левников, "Динамо" и "Рубин" – Мешков

В центральном матче второго тура российской премьер-лиги "Ростов" под руководством Валерия Карпина сыграет с московским "Спартаком" Олега Кононова. Главным арбитром на это противостояние назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба РФС, помогать Левникову будут лайнсмены Дмитрий Жвакин и Рашид Абусуев, резервным судьей назначен Артем Любимов, инспектор встречи – Николай Иванов. Матч состоится в субботу, 20 июля.

Также в субботу состоятся матчи "Уфа" – "Краснодар" (судья – Алексей Еськов), "Крылья Советов" – "Арсенал" (Павел Кукуян) и ЦСКА – "Оренбург" (Евгений Турбин).

На следующий день, в воскресенье сыграют "Урал" и "Ахмат" (Алексей Сухой), "Локомотив" и "Тамбов" (Станислав Васильев), "Динамо" и "Рубин" (Виталий Мешков), а также "Сочи" и "Зенит" (Алексей Матюнин).