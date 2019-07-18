К разработке крупнейшего медного месторождения в России сделан очередной шаг

На площадке строительства горно-металлургического комбината "Удокан" сегодня приступили к возведению фундаментов обогатительной фабрики. На масштабной стройке работают 130 единиц техники - буровые станки, карьерные самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, автокраны, грейдеры и дробильный комплекс. Можно с уверенностью сказать, что сделан очередной шаг к разработке крупнейшего медного месторождения в России.

Как передает ГТРК "Чита", разработка котлованов под фундаменты обогатительной фабрики и корпуса подготовки реагентов завершены. Начато армирование под заливку бетона, а также продолжаются работы по устройству бетонной подготовки под фундаменты. Работы не отстают от календарного плана, значит до конца 2019 года будут завершены фундаменты под каркас обогатительной фабрики, и начнется монтаж металлоконструкций.

Параллельно идет создание энергетической инфраструктуры. Уже возведено половина из 96 опор ЛЭП к будущему ГМК. Готовы фундаменты зданий пункта управления и распределительных устройств, заливаются фундаменты молниеотводов. В ноябре планируют сдать подъездную дорогу от станции Новая Чара до площадки комбината.