В Алма-Ате полыхает склад с тоннами краски

Крупный пожар произошел на севере Алма-Аты — пожарные уже несколько часов не могут справиться с огнем, охватившем склад с лакокрасочными изделиями.

На место ЧП стянуты дополнительные подразделения пожарных, в работе задействован даже специальный вертолет. Столб дыма от пожара поднимается на несколько километров вверх, передает телеканал "Россия 24".

Жители рассказывают, что запах гари ощущается в многих районах города. По словам очевидцев, что до начала пожара были слышны сильные хлопки, а потом из здания повалил дым.

Сейчас усилия пожарных направлены на то, чтобы не допустить расползание огня по складу. Площадь пожара составляет около 450 квадратных метров. По предварительным данным, на складе хранится 200 тонн лакокрасочных изделий.