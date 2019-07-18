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18 июля 201909:55

Тренерский штаб сборной России по каратэ отправлен в отставку

ruswkf.ru

В Москве в здании Олимпийского комитета состоялось расширенное заседание президиума Федерации каратэ России (ФКР), на котором было принято решение отправить в отставку тренерский штаб сборной в полном составе.

Как сообщает пресс-служба ФКР, работа тренерского комитета была признана неудовлетворительной, в связи с чем большинством голосов было принято решение освободить Омара Муртазалиева от должности главного тренера сборной и председателя тренерского комитета.

Новым председателем назначен специалист по подготовке и обучению тренеров в области спортивного каратэ, профессор Российского университета физкультуры и спорта Юрий Орлов. Также членами тренерского комитета ФКР избраны: Д.А.Шатохин, В.П.Кокшин, И.Ф.Ревенко.

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